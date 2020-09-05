Başakşehir'den Bastos bombası! 3 yıllık anlaşma...

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi2nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir, flaş bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Lazio'nun tecrübeli stoperi Bastos ile her konuda anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, bir süredir oyuncuyla ilgilenen Başakşehir, transferi bitirdi. 29 yaşındaki yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Bastos, Avrupa kariyerinde daha önce Rus ekibi Rostov'da forma giyerken, 2016'da 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.