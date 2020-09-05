Başakşehir'den Bastos bombası! 3 yıllık anlaşma...
Son dakika haberi... Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, ismi Fenerbahçe ile de anılan Lazio'nun stoperi Bastos ile anlaşmaya vardı. İtalyan basını, turuncu-lacivertlilerin Angolalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. İşte detaylar...
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi2nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir, flaş bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Lazio'nun tecrübeli stoperi Bastos ile her konuda anlaşmaya vardı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, bir süredir oyuncuyla ilgilenen Başakşehir, transferi bitirdi. 29 yaşındaki yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Bastos, Avrupa kariyerinde daha önce Rus ekibi Rostov'da forma giyerken, 2016'da 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 15:15
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başakşehir'den Bastos bombası! 3 yıllık anlaşma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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