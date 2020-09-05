Başakşehir'den Bastos bombası! 3 yıllık anlaşma... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Başakşehir'den Bastos bombası! 3 yıllık anlaşma...

Başakşehir'den Bastos bombası! 3 yıllık anlaşma...

Son dakika haberi... şampiyonu , ismi ile de anılan Lazio'nun stoperi Bastos ile anlaşmaya vardı. İtalyan basını, turuncu-lacivertlilerin Angolalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. İşte detaylar...

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi2nde temsil edecek olan , flaş bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertliler, 'nin de gündeminde yer alan Lazio'nun tecrübeli stoperi Bastos ile her konuda anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, bir süredir oyuncuyla ilgilenen Başakşehir, transferi bitirdi. 29 yaşındaki yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Bastos, Avrupa kariyerinde daha önce Rus ekibi Rostov'da forma giyerken, 2016'da 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya olmuştu.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 15:15
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