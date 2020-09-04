Victor Lapena 2023'e kadar Fenerbahçe Öznur Kablo'da!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Öznur Kablo, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Euroleague'in en iyi koçu Víctor Lapeña, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Euroleague'in en iyi koçu seçilen Víctor Lapeña ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!"