Victor Lapena 2023'e kadar Fenerbahçe Öznur Kablo'da!
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Victor Lapena ile nikah tazeledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol çalıştırıcıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Öznur Kablo, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Euroleague'in en iyi koçu Víctor Lapeña, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Euroleague'in en iyi koçu seçilen Víctor Lapeña ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!"
- 04.09.2020
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