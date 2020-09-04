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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Sözleşmesi uzatıldı! 2023'e kadar...

2023'e kadar 'da!

Victor Lapena 2023'e kadar Fenerbahçe Öznur Kablo'da!

Kadın Takımı, başantrenör ile nikah tazeledi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol çalıştırıcıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kadınlar Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden , sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan başantrenör 'nın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Euroleague'in en iyi koçu Víctor Lapeña, 3 sezon daha Fenerbahçe Öznur Kablo'da! Kulübümüz, Euroleague'in en iyi koçu seçilen Víctor Lapeña ile mevcut sözleşmesini 2 sezon daha uzatarak takımımızı 2022-2023 sezonu sonuna kadar Lapena'ya teslim etti. Birlikte nice zaferlere!"

  1. 04.09.2020
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