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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Menajeriyle görüşüldü

'ye Rondon teklifi!

Fenerbahçe'ye Rondon teklifi!

Yeni sezon için çalışmalarını 4 koldan sürdüren 'nin halletmek istediği ilk mevki forvet. Golcü arayan sarı-lacivertlilerin bu kez yıldız ayağına geldi. Menajer Rodriguez, 'de mutsuz olan Rondon'u Fener'e önerdi. Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde kulübü ile görüşmelere başlayacak.

Vedat Muriq'nin satışı konusunda Lazio ile son yazışmaları yapan 'de adaylar çoğalıyor. Takvim'in haberine göre; Şu anda birçok isimle masada olan Sarı- Lacivertliler'in gündemine giren son isim Salomon Rondon oldu. 'lı forvet adeta Fener'in ayağına geldi!

TEKLİF İKİ GÜN ÖNCE GELDİ
Alınan bilgilere göre geçen sezon başında gittiği kulübü 'da mutsuz olan Rondon, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bu sürpriz gelişme 2 gün önce yaşandı.

YÖNETİMİ HEYECANLANDIRDI
Bizzat Sarı-Lacivertliler ile görüşen menajer Juan Rodriguez, Rondon'u istenmesi halinde getirebileceğini söyledi. Bu gelişme Fenerbahçe yönetimini heyecanlandırdı.

HEDEF İKİ YIL KİRALAMAK
Kısa süre içinde Dalian kulübünün yetkilileri ile görüşecek olan Sarı-Lacivertliler transfer şartlarını masaya yatıracak. Rondon için 2 yıllık kiralama formülü üzerinde duruluyor.

  1. 04.09.2020
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