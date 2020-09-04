Fenerbahçe'den Marko Livaja atağı! Transfer...

İspanya'da yayın yapan TintaAmarilla.es'in dünkü haberi gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir Fenerbahçe'nin listesinde yer alan ve teknik direktör Erol Bulut'un ısrarcı olduğu belirtilen Marko Livaja için önemli iddialar ortaya atıldı. 3 sezondur formasını giydiği AEK'nın gelecek yıl bitecek sözleşmesini yenileme konusunda yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiği belirtilen Hırvat yıldızın Fenerbahçe'ye yakın olduğu ileri sürüldü.

AEK İKNA EDEMEDİ

Yunan ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu ikna edemediği ve görüşmelerin askıya alındığı kaydedildi. İspanyollar'ın haberinde; Marko Livaja için daha önce AEK'nın kapısını çalan Fenerbahçe'nin transferde somut adımlar attığı da belirtildi. 2016- 2017 sezonunda Las Palmas'ta sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mauricio Lemos ile takım arkadaşı olan yıldız futbolcunun Uruguaylı stoperle tekrar aynı takımda oynayabileceği de vurgulandı.

121 MAÇ 37 GOL 27 ASİST

Tam 3 sezondur formasını giydiği AEK ile 121 resmi karşılaşmaya çıkan Marko Livaja, 64 gole direkt katkı sağladı. Daha çok forvet arkası pozisyonunda oynamasına rağmen ihtiyaç halinde en uçta ve kanatlarda da forma giyen Hırvat yıldız, forma giydiği bu maçlarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken 27 de asist yaptı.

Artıları

-Kilit paslar

-Uzaktan şutlar

-Kafa topları

Eksikleri

-Agresif

-Kolay kart görüyor

LIVAJA KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 26.08.1993

ÜLKESİ: Hırvatistan POZISYON: Forvet arkası BOY: 1.82

OYNADIĞI TAKIMLAR: Cesana, İnter, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas, AEK