Fenerbahçe'den bir transfer daha! Tisserand...
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, savunmaya Lemos dıışında bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler bu bölge için Tisserand transferinde geri sayıma geçti.
Lemos dışında savunmaya bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe, temas halinde olduğu Marcel Tisserand için geri sayıma geçti. Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2.5 milyon euro'ya anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu transferi duyurması bekleniyor.
- 4.9.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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