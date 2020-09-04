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04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Tisserand gün sayıyor!

'den bir daha! Tisserand...

Fenerbahçe'den bir transfer daha! Tisserand...

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden , savunmaya Lemos dıışında bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler bu bölge için Tisserand transferinde geri sayıma geçti.

Lemos dışında savunmaya bir takviye daha yapacak olan , temas halinde olduğu Marcel Tisserand için geri sayıma geçti. Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2.5 milyon euro'ya anlaştığı iddia edilen sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde bu transferi duyurması bekleniyor.

  1. 4.9.2020
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