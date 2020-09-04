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04 Eylül 2020, Cuma
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'de kararı! O maçta sahada olacak

Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! O maçta sahada olacak

taraftarının heyecanla sahada görmeyi beklediği , son yapılan corona virüsü testinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına başladı. 'in ilk haftasındaki Rizespor maçında oynaması beklenmeyen Arjantinli yıldız, ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacak.

'nin yeni transferi ve eşinin corona virüsü testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. İbiza'daki tatili sonrasında testleri pozitif olan Sosa ve eşinin son yapılan testinin negatif olduğu ve özel program dahilinde çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi.

Takımdan ayrı olarak tek başına 1 hafta hazırlanacak olan Arjantinli oyuncu ardından yeni takım arkadaşlarına katılacak.

RİZESPOR MAÇINDA YOK
Sabah'ın haberine göre, 35 yaşındaki orta sahanın 'in ilk haftasındaki maçında ise forma giymesi beklenmiyor.

HATAYSPOR MAÇINDA GÖREV ALACAK!
Sosa'nın fiziksel olarak hazır hale gelmesinin maçı için zor olacağı ve bu nedenle tedbirli davranarak ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacağı öğrenildi.

  1. 04.09.2020
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