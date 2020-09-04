Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! O maçta sahada olacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve eşinin corona virüsü testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. İbiza'daki tatili sonrasında testleri pozitif olan Sosa ve eşinin son yapılan testinin negatif olduğu ve özel program dahilinde çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi.

Takımdan ayrı olarak tek başına 1 hafta hazırlanacak olan Arjantinli oyuncu ardından yeni takım arkadaşlarına katılacak.

RİZESPOR MAÇINDA YOK

Sabah'ın haberine göre, 35 yaşındaki orta sahanın Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ise forma giymesi beklenmiyor.

HATAYSPOR MAÇINDA GÖREV ALACAK!

Sosa'nın fiziksel olarak hazır hale gelmesinin Rize maçı için zor olacağı ve bu nedenle tedbirli davranarak ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacağı öğrenildi.