Fenerbahçe'de Jose Sosa kararı! O maçta sahada olacak
Fenerbahçe taraftarının heyecanla sahada görmeyi beklediği Jose Sosa, son yapılan corona virüsü testinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına başladı. Süper Lig'in ilk haftasındaki Rizespor maçında oynaması beklenmeyen Arjantinli yıldız, ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa ve eşinin corona virüsü testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. İbiza'daki tatili sonrasında testleri pozitif olan Sosa ve eşinin son yapılan testinin negatif olduğu ve özel program dahilinde çalışmalara yeniden başladığı öğrenildi.
Takımdan ayrı olarak tek başına 1 hafta hazırlanacak olan Arjantinli oyuncu ardından yeni takım arkadaşlarına katılacak.
RİZESPOR MAÇINDA YOK
Sabah'ın haberine göre, 35 yaşındaki orta sahanın Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ise forma giymesi beklenmiyor.
HATAYSPOR MAÇINDA GÖREV ALACAK!
Sosa'nın fiziksel olarak hazır hale gelmesinin Rize maçı için zor olacağı ve bu nedenle tedbirli davranarak ikinci haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alacağı öğrenildi.
- 04.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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