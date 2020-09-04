Fenerbahçe'de flaş Tolgay Arslan gelişmesi! İmzayı atıyor
Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve yeni transferlerin kadroya katılmasıyla birlikte gözden çıkarılan Tolgay Arslan, sözleşmesini feshetmesinin ardından Bundesliga 2 ekibi Hannover'e imza atacak. Arslan'ın ismi Galatasaray ile de anılıyordu...
Gelecek sezon adına planlamalarına hız kesmeden devam eden ve 11 futbolcuyu birden kadrosuna katarak transferde adeta şov yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımda beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Tolgay Arslan'ın kadro planlamasında yer almayacağı, oyuncunun sözleşmesinin feshinin ardından Almanya 2. Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'ya imza atacağı iddia edildi.
Alman basınında Sport Buzzer'da yer alan haberde Hannover'ın bu transfere öncelik verdiği ve Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını tamamlamasıyla beraber futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi.
GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Alman basınında yer alan başka bir haberde ise Galatasaray'ın da Tolgay Arslan transferi için devreye girdiği iddia edilmişti.
Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 11:13
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de flaş Tolgay Arslan gelişmesi! İmzayı atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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