Fenerbahçe'de flaş Tolgay Arslan gelişmesi! İmzayı atıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Transferde yeni gelişme! İmzayı atıyor

'de flaş gelişmesi! İmzayı atıyor

Fenerbahçe'de flaş Tolgay Arslan gelişmesi! İmzayı atıyor

'de fazla forma şansı bulamayan ve yeni transferlerin kadroya katılmasıyla birlikte gözden çıkarılan , sözleşmesini feshetmesinin ardından Bundesliga 2 ekibi 'e imza atacak. Arslan'ın ismi Galatasaray ile de anılıyordu...

Gelecek sezon adına planlamalarına hız kesmeden devam eden ve 11 futbolcuyu birden kadrosuna katarak transferde adeta şov yapan 'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli takımda beklenen performansı bir türlü gösteremeyen 'ın kadro planlamasında yer almayacağı, oyuncunun sözleşmesinin feshinin ardından 2. Lig (Bundesliga 2) ekibi 96'ya imza atacağı iddia edildi.

Alman basınında Sport Buzzer'da yer alan haberde Hannover'ın bu transfere öncelik verdiği ve Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasını tamamlamasıyla beraber futbolcuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Alman basınında yer alan başka bir haberde ise Galatasaray'ın da Tolgay Arslan transferi için devreye girdiği iddia edilmişti.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 11:13
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