Burak Kapacak Fenerbahçe ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı

Burak Kapacak Fenerbahçe ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı

İsmi ile anılan 'un genç kanat oyuncusu hakkında menajeri 'den flaş bir açıklama geldi. Ergezen, sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki yıldızla ilgilendiğini doğrularken, henüz resmi bir teklif almadıklarını vurguladı.

İsmi ile anılan 'un genç kanat oyuncusu hakkında menajeri 'den flş bir açıklama geldi. Ergezen, sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki yıldızla ilgilendiğini doğrularken, henüz resmi bir teklif almadıklarını vurguladı.

dönemine damga vuran Fenerbahçe, Bursaspor'un gelecek vadeden genç yıldızı Burak Kapacak'ı da listesine almıştı. Sarı-lacivertlilerin, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Burak Kapacak'ın menajeri Necdet Ergezen'den geldi. Spor'a kpnuşan Ergezen, Fenerbahçe'nin Burak'la ilgilendiğini ancak henüz bir teklifte bulunmadığını söyledi.

"EVET, İLGİ VAR AMA..."
Ergezen, "Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var doğru ama resmi bir teklif tarafımıza ulaşmadı. Bursaspor'a veya oyuncum Burak Kapacak'a gelen bir teklif olmadı. Herhangi bir kulüple anlaşma veya görüşmem olmadı." dedi.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 24 maça çıkan genç futbolcu yaptığı 8 asistle dikkatleri üzerine çekti.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 08:57
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