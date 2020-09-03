Son dakika: Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar resmen ayrıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı...

Son dakika: 'de ile yollar resmen ayrıldı!

Son dakika: Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar resmen ayrıldı!

Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

döneminin hızlı takımlarından 'de kadroya katılan yeni isimlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, ayrılık haberini bu şekilde duyurdu:

" A Takımımızın oyuncularından ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

"F.BAHÇE'DEN ALACAĞIM YOKTU"
Mevlüt Erdinç, ayrılığı sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'den alacağım yoktu. Emre ağabey, Başkan , hepsi her zaman çok güzel ve profesyonel davrandılar."

6. AYRILIK OLDU!
Mevlüt Erdinç'in ayrılığı, Fenerbahçe'deki 6. ayrılık oldu. Sarı - lacivertliler daha önce , , , ve Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.

KARAGÜMRÜK YOLCUSU
ekiplerinden Karagümrük'ün Mevlüt transferini kısa süre içerinde açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Mevlüt Erdinç, sarı - lacivertli formayla 19 resmi maça çıktı, 4 gol kaydetti.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 19:26
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