Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! Mevlüt Erdinç... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! Kulüp binasına geldi

Son dakika: 'de ayrılık resmileşiyor! ...

Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! Mevlüt Erdinç...

ekiplerinden 'de beklenen performansı gösteremeyen 'le yollar ayrılıyor. Kısa zamanda ayrılığın resmiyet kazanması bekleniyor.

hızlı takımı 'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan 'ten flaş bir hamle geldi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gittiği belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde 33 yaşındaki deneyimli santrforun ayrılığının resmiyet kazanması bekleniyor.

33 yaşındaki santrfor için 'den birçok takımın devrede olduğu bildirildi.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 14:53
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