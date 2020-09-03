Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! Mevlüt Erdinç...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mevlüt Erdinç'ten flaş bir hamle geldi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gittiği belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde 33 yaşındaki deneyimli santrforun ayrılığının resmiyet kazanması bekleniyor.

33 yaşındaki santrfor için Süper Lig'den birçok takımın devrede olduğu bildirildi.



