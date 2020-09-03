Galatasaray devreye girdi! Fenerbahçeli yıldız...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Hannover 96, daha önce temaslarda bulunduğu Fenerbahçeli yıldız Tolgay Arslan transferinden vazgeçti.

Alman basını Bild'in haberine göre; Hannover 96, Tolgay Arslan transferinden vazgeçti. Tolgay ile Galatasaray ve İspanyol kulüpleri ilgileniyor.