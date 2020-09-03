Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar resmen ayrıldı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mevlüt Erdinç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de kadroya katılan yeni isimlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşmeye devam ediyor.
Fenerbahçe, ayrılık haberini bu şekilde duyurdu:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."
"F.BAHÇE'DEN ALACAĞIM YOKTU"
Mevlüt Erdinç, ayrılığı sonrasında şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'den alacağım yoktu. Emre ağabey, Başkan Ali Koç, hepsi her zaman çok güzel ve profesyonel davrandılar."
6. AYRILIK OLDU!
Mevlüt Erdinç'in ayrılığı, Fenerbahçe'deki 6. ayrılık oldu. Sarı - lacivertliler daha önce Alper Potuk, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.
KARAGÜMRÜK YOLCUSU
Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün Mevlüt transferini kısa süre içerinde açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Mevlüt Erdinç, sarı - lacivertli formayla 19 resmi maça çıktı, 4 gol kaydetti.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 23:58
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