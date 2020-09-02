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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Ömer Faruk: Rekabete hazırım

Ömer Faruk: Rekabete hazırım

'nin 17 yaşındaki genç yeteneği 'dan iddialı açıklamalar... Sarı lacivertlilerin kendisinden çok şey beklediği oyuncu, "Rekabete hazırım." dedi.

, Çubuklu'ya göz dikti. 'nin 17 yaşındaki yıldızı, "Rekabete hazırım. Oynamak için de savaşacağım. Kendimi göstereceğim. Kiralık gitme gibi bir durumum şu anda yok" dedi.

  1. 2.9.2020
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