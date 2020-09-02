Fenerbahçe'de ayrılık! Cenk Alptekin Adanaspor'da
Fenerbahçe'nin genç stoperi Cenk Alptekin, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a transfer oldu. 19 yaşındaki futbolcu, turuncu-beyazlı ekiple 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...
Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici ile sözleşme yenilemeyen, Alper Potuk'un sözleşmesini fesheden ve Barış Sungur'u Kırşehirspor'a kiralayan sarı-lacivertlilerde genç savunma oyuncusu Cenk Alptekin, Adanaspor'un yolunu tuttu.
GERİ SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR!
TRT Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi, genç stoperi bonservis ödemeden 3 yıllığına kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin Adanaspor ile yaptığı sözleşmede oyuncuyu geri satın alma opsiyonu bulunuyor.
Sarı lacivertlilerin alt yapısında yetişen Cenk, Türkiye Ligi U19 Elit A'da 19 maça çıkan Alptekin, 2 gole imza attı.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 16:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de ayrılık! Cenk Alptekin Adanaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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