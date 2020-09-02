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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti! 3 yıllık imza

'de ayrılık! Cenk Alptekin 'da

Fenerbahçe'de ayrılık! Cenk Alptekin Adanaspor'da

'nin genç stoperi Cenk Alptekin, TFF 1. Lig ekiplerinden 'a transfer oldu. 19 yaşındaki futbolcu, turuncu-beyazlı ekiple 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren 'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici ile sözleşme yenilemeyen, Alper Potuk'un sözleşmesini fesheden ve Barış Sungur'u Kırşehirspor'a kiralayan sarı-lacivertlilerde genç savunma oyuncusu Cenk Alptekin, 'un yolunu tuttu.



GERİ SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR!
TRT Spor'un haberine göre, Akdeniz ekibi, genç stoperi bonservis ödemeden 3 yıllığına kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin Adanaspor ile yaptığı sözleşmede oyuncuyu geri satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sarı lacivertlilerin alt yapısında yetişen Cenk, Ligi U19 Elit A'da 19 maça çıkan Alptekin, 2 gole imza attı.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 16:49
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