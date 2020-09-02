Fenerbahçe transfer bombasını patlarıyor! Tisserand’da geri sayım

Birçok bölgeye takviye yapan Fenerbahçe, savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor.

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.