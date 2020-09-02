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02 Eylül 2020, Çarşamba
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bombasını patlarıyor! ’da geri sayım

Fenerbahçe transfer bombasını patlarıyor! Tisserand’da geri sayım

, uzun süredir peşinde koştuğu transferini bitirmek için artık gün sayıyor. Sarı lacivertliler, Wolfsburg ile 2 milyon euroya el sıkıştı.

Birçok bölgeye takviye yapan , savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel 'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor.

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.

  1. 2.9.2020
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