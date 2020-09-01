Visca’da plan belli!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Medipol Başakşehirli Edin Visca için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Visca için son hamlesini yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
Sarı-lacivertli takım Edin Visca için son hamlesini Vedat Muriqi'nin satışının ardından yapacak. Bosnalı oyuncu için Başakşehir'e takasın yanı sıra bir miktar da para önerilerek bu transfere nokta koyulması hedefleniyor. Visca'nın Fenerbahçe'ye 'evet' dediği belirtiliyor.
TOLGAY PAZARLIĞI
Tolgay Arslan'ın Hannover 96'ya transferi için görüşmeler sürüyor. Verim alamadığı 30 yaşındaki oyuncuyu F.Bahçe yüksek ücreti nedeniyle göndermek istiyor. Pazarlıklar maaşının bir kısmını F.Bahçe'nin karşılaşması üzerinden yürüyor. Anlaşma sağlanırsa Tolgay, Almanya'ya dönecek.
ŞAMPİYON KIZLARA TEBRİK
Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'na Fenerbahçe'den de tebrik geldi. Resmi sitedeki haberde, 28 sayı atan F.Bahçe Opet'li İpar Kurt'un turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmesine de vurgu yapıldı.
TASARIMLAR OYA SUNULACAK
Futbol A Takımı otobüsünün yeni tasarımı için taraftarlara sunulan gönderim zamanı sona erdi. Yönetim, "Tasarımlarını Fenerbahçe'miz ile buluşturan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen tasarımlar taraftarlarımızın beğenisine sunulacaktır" açıklamasını yaptı. En çok oy alan tasarım, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Otobüsü'nün yeni yüzü olacak.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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