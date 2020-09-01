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01 Eylül 2020, Salı
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Visca’da plan belli!

Visca’da plan belli!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'nin gündemindeki isimlerden olan Medipol Başakşehirli için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Visca için son hamlesini yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Sarı-lacivertli takım için son hamlesini Vedat Muriqi'nin satışının ardından yapacak. Bosnalı oyuncu için Başakşehir'e takasın yanı sıra bir miktar da para önerilerek bu transfere nokta koyulması hedefleniyor. Visca'nın 'ye 'evet' dediği belirtiliyor.

TOLGAY PAZARLIĞI
'ın Hannover 96'ya transferi için görüşmeler sürüyor. Verim alamadığı 30 yaşındaki oyuncuyu F.Bahçe yüksek ücreti nedeniyle göndermek istiyor. Pazarlıklar maaşının bir kısmını F.Bahçe'nin karşılaşması üzerinden yürüyor. Anlaşma sağlanırsa Tolgay, 'ya dönecek.

ŞAMPİYON KIZLARA TEBRİK
Avrupa Şampiyonası'nda 'ı yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'na Fenerbahçe'den de tebrik geldi. Resmi sitedeki haberde, 28 sayı atan F.Bahçe Opet'li İpar Kurt'un turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmesine de vurgu yapıldı.

TASARIMLAR OYA SUNULACAK
A Takımı otobüsünün yeni tasarımı için taraftarlara sunulan gönderim zamanı sona erdi. Yönetim, "Tasarımlarını Fenerbahçe'miz ile buluşturan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen tasarımlar taraftarlarımızın beğenisine sunulacaktır" açıklamasını yaptı. En çok oy alan tasarım, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Otobüsü'nün yeni yüzü olacak.

  1. 1.9.2020
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