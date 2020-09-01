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01 Eylül 2020, Salı
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şoku! Yıldız golcü 'yi reddetti

Transfer şoku! Yıldız golcü Fenerbahçe'yi reddetti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin ilgilendiği yıldız oyuncu , Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Panathinaikos ile yeni bir sözleşme imzalayacak. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüzdeki sezon çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok oyuncuyu kadrosuna katan 'de flaş bir gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

F.BAHÇE'YE REDDETTİ!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan forvet 'nın, Al Sailiya, Kızıl Yıldız ve Fenerbahçe'den gelen teklifleri reddetti. Yıldız oyuncu kulübü Panathinaikos ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

15 GOL 4 ASİST
Panathinaikos ile toplam 37 maça çıkan golcü oyuncu 15 gol 4 asistlik performans sergiledi

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 19:11
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