Transfer şoku! Yıldız golcü Fenerbahçe'yi reddetti
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin ilgilendiği yıldız oyuncu Federico Macheda, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Panathinaikos ile yeni bir sözleşme imzalayacak. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüzdeki sezon çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
F.BAHÇE'YE REDDETTİ!
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan forvet Federico Macheda'nın, Al Sailiya, Kızıl Yıldız ve Fenerbahçe'den gelen teklifleri reddetti. Yıldız oyuncu kulübü Panathinaikos ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
15 GOL 4 ASİST
Panathinaikos ile toplam 37 maça çıkan golcü oyuncu 15 gol 4 asistlik performans sergiledi
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 19:11
- "Galatasaray yönetimi transfer yapmaya gönüllü değil"
- Hasan Kartal'dan transfer sözleri! "Eksik bölgelere transfer yapacağız"
- Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: Berat Özdemir için teklif gelmedi
- Ankaragücü'nden transfer açıklaması! "En az 5 futbolcu..."
- Hüseyin Üneş: İnşallah doğru oyuncuyu takımımıza kazandıracağız
- Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi sonrası Kadıköy'e yıldız yağacak! 5 bomba birden
- Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik genç yıldız! İşte ödenecek rakam
- Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor! Menajeriyle temasa geçildi
- Fenerbahçeli yıldızın kardeşi Beşiktaş'a transfer oluyor!
- Galatasaray'da 3 yıldız tamamen gözden çıkarıldı! Yönetimden flaş hamle
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transfer şoku! Yıldız golcü Fenerbahçe'yi reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.