Transfer şoku! Yıldız golcü Fenerbahçe'yi reddetti

Önümüzdeki sezon çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.



F.BAHÇE'YE REDDETTİ!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan forvet Federico Macheda'nın, Al Sailiya, Kızıl Yıldız ve Fenerbahçe'den gelen teklifleri reddetti. Yıldız oyuncu kulübü Panathinaikos ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

15 GOL 4 ASİST

Panathinaikos ile toplam 37 maça çıkan golcü oyuncu 15 gol 4 asistlik performans sergiledi