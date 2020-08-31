Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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- hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

döneminin şampiyonu hazırlıklarına devam ediyor. The Land of Legends Cup mücadele edecek olan sarı lacivertli ekip, 'u Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz 2 sezonda hayal kırıklığı yaratan , gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket ediyor. Teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı lacivertli ekip, , , , Novak, , , , Enner Valencia ve gibi futbolcuları kadrosuna kattı. 4. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 31 Ağustos saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, , Caner Erkin, Gustavo, , Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Sinan Gümüş

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 15:55
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