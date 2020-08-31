Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. The Land of Legends Cup mücadele edecek olan sarı lacivertli ekip, Antalyaspor'u Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz 2 sezonda hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket ediyor. Teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı lacivertli ekip, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi futbolcuları kadrosuna kattı. 4. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 31 Ağustos saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Sinan Gümüş
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 15:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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