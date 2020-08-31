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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI

döneminin şampiyonu hazırlıklarına devam ediyor. The Land of Legends Cup mücadele edecek olan sarı lacivertli ekip, 'u Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırlıyor. Fenerbahçe - Antalyaspor karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

, hazırlık maçı kapsamında The Land of Legends Cup'ta ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Antalyaspor: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 22:30
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