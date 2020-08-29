Fenerbahçe'nin gündemindeki Mert Yılmaz Kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Erol Bulut'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, transfer gündemine bomba bir isimle görüşmelere başladığı iddia edildi. Peki, Fenerbahçe'nin Bayern Münih'ten transfer etmek istediği Mert Yılmaz kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Bu soruların yanıtı haberimizde…

MERT YILMAZ KİMDİR?

8 Mart 1999 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır. RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. 4 kez Türkiye U21 takımı formasını da giyen Mert Yılmaz'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyor.