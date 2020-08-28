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28 Ağustos 2020, Cuma
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Rakip Alanyaspor

sürdüren F.Bahçe, bugün 3. hazırlık maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin saat 17.00'de ile oynayacağı karşılaşma kulübün kanalından yayınlanacak.

sürdüren F.Bahçe, bugün 3. hazırlık maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin saat 17.00'de ile oynayacağı karşılaşma kulübün kanalından yayınlanacak. Kanarya, önceki iki maçta İstanbulspor'u 4-0 yenmiş, Karagümrük'le de 2-2 berabere kalmıştı.
  1. 28.8.2020
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