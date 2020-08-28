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28 Ağustos 2020, Cuma
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Kazanan Kadıköy

Kazanan Kadıköy

'nın ve taraftarlarına ilişkin başlattığı anket sonuçlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yüzde 42.7 oy alırken, Fenerbahçe taraftarlar ise yüzde 57.3 oy alarak anketi önde bitirdi.

'nın ve taraftarlarına ilişkin başlattığı anket sonuçlandı. FIFA'nın Twitter hesabından iki ezeli rakip için, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusuna tam 1 milyon 574 bin 203 kişi katıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yüzde 42.7 oy alırken, Fenerbahçe taraftarlar ise yüzde 57.3 oy alarak anketi önde bitirdi.
  1. 28.8.2020
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