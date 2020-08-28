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28 Ağustos 2020, Cuma
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Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren , 3. hazırlık maçına çıkıyor. İlk olarak İstanbulspor ile oynayan Fenerahçe ardından ile hazırlık maçına çıkmıştı. Sarı-lacivertli ekip Aytemiz 'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

Hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren , kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, 'in yeni takımı ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz ile karşılaşıyor.

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FENERBAHÇE 1-1 ALANYASPOR

6' Salih Uçan

37' Ferdi Kadıoğlu

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, , Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Thiam.

Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanıyor.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 17:37
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