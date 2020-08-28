Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI
Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 3. hazırlık maçına çıkıyor. İlk olarak İstanbulspor ile oynayan Fenerahçe ardından Fatih Karagümrük ile hazırlık maçına çıkmıştı. Sarı-lacivertli ekip Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
CANLI SKOR | Anlık güncellemek için tıklayın
FENERBAHÇE 1-1 ALANYASPOR
6' Salih Uçan
37' Ferdi Kadıoğlu
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Thiam.
Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanıyor.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 17:37
- "Fenerbahçe şampiyon olamazsa yandığının resmidir!"
- Terim'den 4 maddelik rapor! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor 11'i
- Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanında dünya yıldızı
- Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar
- İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.