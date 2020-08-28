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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe ‘Anlaşma yok’

‘Anlaşma yok’

‘Anlaşma yok’

, ' ile anlaşıldı' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

, ' ile anlaşıldı' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.
  1. 28.8.2020
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