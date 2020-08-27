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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Varsa yoksa Edin

Varsa yoksa Edin Visca

'in yıldız ismi için tüm şartları zorlayan , transferden vazgeçmiyor.

'in yıldız ismi için tüm şartları zorlayan F.Bahçe, transferden vazgeçmiyor. Boşnak oyuncuya karşılık Deniz ve Serdar'ı takas olarak teklif eden sarı-lacivertliler, Başakşehir ile görüşmelere devam ediyor. Başakşehir ile sorunsuz ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncu, tarafların anlaşması halinde imza atmaya hazır olduğunu ifade ediyor.
  1. 27.8.2020
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