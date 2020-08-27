Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr resmen Chelsea'de!
İngiliz devi Chelsea, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Fransız stoper Malang Sarr'ı kadrosuna kattı. Mavilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Malang Sarr'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan ve sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak istediği genç yıldız adayı, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer oldu. Maviler resmi sitesinden, Fransız stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan Chelsea, 21 yaşındaki futbolcunun tecrübe kazanması için bir yıllık kiralanacağını bildirdi.
Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.
MALANG SARR KİMDİR?
23 Ocak 1999'da doğan Sarr, 21 yaşında. Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Sarr, Nice'e altı yaşındayken katıldı. Takımıyla ilk profesyonel maçına 14 Ağustos 2016'da çıktı.
2019-20 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sarr, 15 yıldır bünyesinde bulunduğu kulübü Nice'ten ayrıldı ve İngiltere Premier Lig devi Chelsea'ye transfer oldu.
Senegal asıllı olan Sarr, genç yaş milli takımlarında Fransa'yı temsil etti. Toplamda 44 maça çıktı ve 1 gol attı.
Savunmanın ortasında görev alan Malang Sarr, stoper mevkisi için genç yeteneklerden birisi olarak görülüyor.
- 27.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 16:55
- Gazi Koşusu için heyecan dorukta!
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr resmen Chelsea'de!
- Transferde son aşamaya gelindi! İşte Q7'nin yeni adresi...
- Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakası!
- Galatasaray kombineleri ne zaman satışa çıkacak? Kombine fiyatları açıklandı mı? Galatasaray 2020-2021 kombine fiyatları...
- Turgay Demir: Galatasaray ve Trabzonspor seyirci itirazı konusunda haklı!
- Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması! "Uğurcan ve Sörloth..."
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
- Galatasaray'a transferde kötü haber! Coulibaly'de rakip çıktı
- Sinan Gümüş'ten Erol Bulut ve Emre Belözoğlu açıklaması
- Galatasaray'a takas şoku! Transfer planı elde patladı
- Bu sözler çok konuşulur! "Beşiktaş kümede kalmak için oynar"
- Son dakika transfer haberi: Flaş telefon görüşmesi! Yıldız isim Fenerbahçe'ye
- Şampiyonlar Ligi'ne direkt bilet tehlikede! İşte o tablo
- Erol Bulut'tan o isme fırça! "Halı sahada top oynamıyoruz"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr resmen Chelsea'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.