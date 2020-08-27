Fenerbahçe'nin gündemindeki Malang Sarr resmen Chelsea'de!

Malang Sarr'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Bonservisi elinde olan ve sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak istediği genç yıldız adayı, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer oldu. Maviler resmi sitesinden, Fransız stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan Chelsea, 21 yaşındaki futbolcunun tecrübe kazanması için bir yıllık kiralanacağını bildirdi.



Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.

MALANG SARR KİMDİR?

23 Ocak 1999'da doğan Sarr, 21 yaşında. Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Sarr, Nice'e altı yaşındayken katıldı. Takımıyla ilk profesyonel maçına 14 Ağustos 2016'da çıktı.

2019-20 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sarr, 15 yıldır bünyesinde bulunduğu kulübü Nice'ten ayrıldı ve İngiltere Premier Lig devi Chelsea'ye transfer oldu.

Senegal asıllı olan Sarr, genç yaş milli takımlarında Fransa'yı temsil etti. Toplamda 44 maça çıktı ve 1 gol attı.

Savunmanın ortasında görev alan Malang Sarr, stoper mevkisi için genç yeteneklerden birisi olarak görülüyor.