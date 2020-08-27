Fenerbahçe'den taraftarlarına teşekkür mesajı!
Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın resmi sitesinde yapılan "Hangi taraftar daha tutkulu?" anketinde Galatasaray'ı geride bırakan taraftarlarına sosyal medyadan teşekkür mesajı gönderdi.
FIFA.com'da yapılan "Hangi taraftar daha tutkulu" anketinde ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakan Fenerbahçe, oy kullanan taraftarlarına teşekkür etti.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"FIFA.com'un başlatmış olduğu ankete katılarak her alanda olduğu gibi Fenerbahçemizin adını zirveye taşıyan Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizle…"
???? @FIFAcom'un başlatmış olduğu ankete katılarak her alanda olduğu gibi Fenerbahçemizin adını zirveye taşıyan Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizle… #BizFenerbahçeyiz ?? pic.twitter.com/XQWY9nqx0C— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2020
- 27.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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