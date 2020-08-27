Fenerbahçe'den taraftarlarına teşekkür mesajı!

FIFA.com'da yapılan "Hangi taraftar daha tutkulu" anketinde ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakan Fenerbahçe, oy kullanan taraftarlarına teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"FIFA.com'un başlatmış olduğu ankete katılarak her alanda olduğu gibi Fenerbahçemizin adını zirveye taşıyan Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizle…"