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27 Ağustos 2020, Perşembe
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'den taraftarlarına teşekkür mesajı!

Fenerbahçe'den taraftarlarına teşekkür mesajı!

Kulübü, 'nın resmi sitesinde yapılan "Hangi taraftar daha tutkulu?" anketinde 'ı geride bırakan taraftarlarına sosyal medyadan teşekkür mesajı gönderdi.

.com'da yapılan "Hangi taraftar daha tutkulu" anketinde ezeli rakibi 'ı geride bırakan , oy kullanan taraftarlarına teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulübün hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"FIFA.com'un başlatmış olduğu ankete katılarak her alanda olduğu gibi Fenerbahçemizin adını zirveye taşıyan sonsuz teşekkürlerimizle…"

  1. 27.08.2020
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