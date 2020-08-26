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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Son dakika transfer haberi: için İstanbul'da

Son dakika transfer haberi: Valencia Fenerbahçe için İstanbul'da

Son dakika haberine göre; ’nin yeni transferi Enner , İstanbul’a geldi. Sarı lacivertliler, Ekvadorlu golcü ile sözleşme imzalayacak.

'nin prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu oyuncu Enner İstanbul'a geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

22:40 sularında İstanbul'a inen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması durumunda resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Forvet ve kanat oynayabilen Valencia, kariyerinde 350 maça çıktı ve 89 gol, 46 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...

  1. 26.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 00:19
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