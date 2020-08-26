Son dakika transfer haberi: Valencia Fenerbahçe için İstanbul'da
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe’nin yeni transferi Enner Valencia, İstanbul’a geldi. Sarı lacivertliler, Ekvadorlu golcü ile sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia İstanbul'a geldi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
22:40 sularında İstanbul'a inen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması durumunda resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Forvet ve kanat oynayabilen Valencia, kariyerinde 350 maça çıktı ve 89 gol, 46 asistlik performans sergiledi.
- 26.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 00:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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