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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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’dan ’ya ret

Livaja’dan AEK’ya ret

'nin gündeminde yer alan isimlerden , 'nın sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden , 'nın sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi. Menajerler aracılığıyla 'ye önerildiği iddia edilen Hırvat yıldız, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatmadı. 27 yaşındaki oyuncu için Yunan basınında ülkeden ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.
  1. 26.8.2020
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