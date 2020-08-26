İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk yarı fikstürü
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş derbisiyle başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak 3. haftadaki G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş derbisiyle başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.
İşte Fenerbahçe'nin, Süper Lig 2020-2021 Sezonu ilk yarı fikstürü...
- 26.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 01:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Fenerbahçe'nin Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk yarı fikstürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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