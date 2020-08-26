Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin kadrosuna son olarak kattığı yıldız futbolcu Mauricio Lemos, Topuk Yaylası Tesisleri’nde ilk idmanına çıktı. İşte o görüntüler...
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 26.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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