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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Lemos ilk antrenmanına çıktı!

'nin yeni transferi Lemos ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos ilk antrenmanına çıktı

'nin kadrosuna son olarak kattığı yıldız futbolcu , Tesisleri’nde ilk idmanına çıktı. İşte o görüntüler...

hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı. Yeni Uruguaylı stoper da kampa katılırken, teknik heyet ile futbolcularla tanıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


  1. 26.08.2020
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