Fenerbahçe vazgeçmiyor! Visca için takas formülü
Transferde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe, Edin Visca'yı da renklerine bağlayarak sükse yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık Serdar Aziz ve Deniz Türüç'ü takas olarak teklif ettiği öğrenildi.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan F.Bahçe, Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor. Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta Ozan Tufan artı para istediği belirtilirken, F.Bahçe Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i öneriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun önceki gün bir restaurantta buluştuğu Edin Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.
347 MAÇ 100 GOL 98 ASİST
Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu süreçte takımın hücumuna büyük güç kattı. Başakşehir'in şampiyonluğunda da kilit rol oynayan Boşnak futbolcu, İstanbul ekibiyle toplam 347 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 100 kez rakip fileleri havalandırdı, 98 de asist yaptı.
- 26.8.2020
- 700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli
- Barcelona taraftarlarından Lionel Messi tepkisi!
- Kartal Devler Ligi'ne veda etti! İşte PAOK-Beşiktaş maçından kareler...
- Fenerbahçe'de sürpriz transfer! Muriqi'nin yerine birçok isim gündeme geldi ama...
- Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe vazgeçmiyor! Visca için takas formülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.