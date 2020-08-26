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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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vazgeçmiyor! Visca için takas formülü

Fenerbahçe vazgeçmiyor! Visca için takas formülü

Transferde bombaları bir bir patlatan , 'yı da renklerine bağlayarak sükse yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık ve Deniz Türüç'ü takas olarak teklif ettiği öğrenildi.

iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan F.Bahçe, 'dan vazgeçmiyor. ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor. Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta artı para istediği belirtilirken, F.Bahçe Deniz Türüç ve 'i öneriyor. 'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun önceki gün bir restaurantta buluştuğu Edin Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

347 MAÇ 100 GOL 98 ASİST
Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu süreçte takımın hücumuna büyük güç kattı. Başakşehir'in şampiyonluğunda da kilit rol oynayan Boşnak futbolcu, ekibiyle toplam 347 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 100 kez rakip fileleri havalandırdı, 98 de asist yaptı.

  1. 26.8.2020
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