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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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’nın inadı inat!

Alanya’nın inadı inat!

'un ısrarcı olduğu transferler arasında yer alan için 'nın tavrı net...

Erol 'un ısrarcı olduğu transferler arasında yer alan için 'nın tavrı net... Güney ekibi, Yunan futbolcunun transferi konusunda ikinci kez kapısını çalan 'den 4 milyon euro istiyor, takasa sıcak bakmıyor.
  1. 26.8.2020
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