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25 Ağustos 2020, Salı
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O ikili turp gibi

O ikili turp gibi

 transferler ve , dün sağlık kontrolünden geçti.

transferler ve , dün sağlık kontrolünden geçti. 'den yapılan açıklamada kan tetkikleri yapılan iki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. İki oyuncuda da bir soruna rastlanmadı.

  1. 25.8.2020
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