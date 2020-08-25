O ikili turp gibi

Yeni transferler Sinan ve Novak, dün sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kan tetkikleri yapılan iki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. İki oyuncuda da bir soruna rastlanmadı.