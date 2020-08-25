Erol Bulut yönetimden Livaja'yı istedi!

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna önemli isimleri dahil etti. Sarı-lacivertli ekip Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa gibi tecrübeli oyuncuları renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarına ara vermeyen Fenerbahçe, gündemine yıldız bir ismi daha aldı. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yönetimden AEK'nın yıldız oyuncusu Marko Livaja'nın alınması için ısrarını sürdürüyor. Hırvat santrforun Yunan kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Vranjic'te başlayan Livaja, sırasıyla Hajduk Split, Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas ve AEK formaları giydi. Yunan ekibinde toplamda 121 maça çıkan Livaja, 37 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi.



