Erol Bulut yönetimden Livaja'yı istedi!
Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli yönetimden Marko Livaja'nın alınmasını istedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna önemli isimleri dahil etti. Sarı-lacivertli ekip Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa gibi tecrübeli oyuncuları renklerine bağladı.
Transfer çalışmalarına ara vermeyen Fenerbahçe, gündemine yıldız bir ismi daha aldı. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yönetimden AEK'nın yıldız oyuncusu Marko Livaja'nın alınması için ısrarını sürdürüyor. Hırvat santrforun Yunan kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Vranjic'te başlayan Livaja, sırasıyla Hajduk Split, Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas ve AEK formaları giydi. Yunan ekibinde toplamda 121 maça çıkan Livaja, 37 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 25.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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