Erol Bulut yönetimden Livaja'yı istedi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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yönetimden Livaja'yı istedi!

Erol Bulut yönetimden Livaja'yı istedi!

Transferin flaş ekiplerinden , çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Teknik direktör , sarı-lacivertli yönetimden 'nın alınmasını istedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan , kadrosuna önemli isimleri dahil etti. Sarı-lacivertli ekip , , Filip Novak, Mame Thiam, ve gibi tecrübeli oyuncuları renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarına ara vermeyen Fenerbahçe, gündemine yıldız bir ismi daha aldı. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü , yönetimden 'nın yıldız oyuncusu 'nın alınması için ısrarını sürdürüyor. Hırvat santrforun Yunan kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Vranjic'te başlayan Livaja, sırasıyla , Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, , Empoli, Las Palmas ve AEK formaları giydi. Yunan ekibinde toplamda 121 maça çıkan Livaja, 37 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi.


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  1. 25.08.2020
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