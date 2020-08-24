Novak ve Sinan testten geçti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Novak ve Sinan testten geçti

Novak ve testten geçti

Novak ve Sinan testten geçti

Yeni transferler Novak ve 'a dün yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı.

Yeni transferler Novak ve 'a dün yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı. F.Bahçe'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzattığı ve kampına katılan de özel program dahilinde çalıştı.

  1. 24.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Novak ve Sinan testten geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA