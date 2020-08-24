Novak ve Sinan testten geçti
Yeni transferler Novak ve Sinan'a dün yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı.
Yeni transferler Novak ve Sinan'a dün yağ ölçümü, sıçrama, hız ve laktat testleri yapıldı. F.Bahçe'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzattığı ve Topuk Yaylası kampına katılan Tolga Ciğerci de özel program dahilinde çalıştı.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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