Kampın gözdesi Ferdi Kadıoğlu

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında çıkışa geçen Ferdi, F.Bahçe'nin Topuk Yaylası Kampı'nda da öne çıkan isimlerden oldu. İdmanlarda teknik heyetin kendisinden istediklerini harfiyen uygulayan genç futbolcu, hırsı ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.