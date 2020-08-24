Kampın gözdesi Ferdi Kadıoğlu
Geçtiğimiz sezonun son haftalarında çıkışa geçen Ferdi, F.Bahçe'nin Topuk Yaylası Kampı'nda da öne çıkan isimlerden oldu.
Geçtiğimiz sezonun son haftalarında çıkışa geçen Ferdi, F.Bahçe'nin Topuk Yaylası Kampı'nda da öne çıkan isimlerden oldu. İdmanlarda teknik heyetin kendisinden istediklerini harfiyen uygulayan genç futbolcu, hırsı ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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