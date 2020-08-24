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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Kampın gözdesi Ferdi Kadıoğlu

Kampın gözdesi Ferdi Kadıoğlu

Kampın gözdesi Ferdi Kadıoğlu

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında çıkışa geçen Ferdi, F.Bahçe'nin 'nda da öne çıkan isimlerden oldu.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında çıkışa geçen Ferdi, F.Bahçe'nin 'nda da öne çıkan isimlerden oldu. İdmanlarda teknik heyetin kendisinden istediklerini harfiyen uygulayan genç futbolcu, hırsı ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

  1. 24.8.2020
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