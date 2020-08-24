İşte Mandzukic’in istediği ücret
Transferde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Mandzukic ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.
Transferde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Mandzukic ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Hırvat golcünün 4 milyon euro'dan iki senelik sözleşme talep ettiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun ücretini çok bulan yönetim, görüşmeleri askıya almak zorunda kaldı.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Mandzukic’in istediği ücret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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