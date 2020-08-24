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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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İşte ’in istediği ücret

İşte Mandzukic’in istediği ücret

 birçok isimle temas halinde olan , bonservisi elinde olan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

birçok isimle temas halinde olan , bonservisi elinde olan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Hırvat golcünün 4 milyon euro'dan iki senelik sözleşme talep ettiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun ücretini çok bulan yönetim, görüşmeleri askıya almak zorunda kaldı.

  1. 24.8.2020
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