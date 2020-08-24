İşte Mandzukic’in istediği ücret

Transferde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Mandzukic ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Hırvat golcünün 4 milyon euro'dan iki senelik sözleşme talep ettiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun ücretini çok bulan yönetim, görüşmeleri askıya almak zorunda kaldı.