Bulut en uygun sistemi arıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Bulut en uygun sistemi arıyor!

Bulut en uygun sistemi arıyor!

Bulut en uygun sistemi arıyor!

Sarı-lacivertlilerin yeni , öncesi oynatacağı taktik konusunda çalışıyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni , öncesi oynatacağı taktik konusunda çalışıyor. Karagümrük'e karşı önceki gün 2-2 biten hazırlık maçına 3-5-2 ile başlayan genç hoca, ikinci 45'te ise 4-4-2'lik bir dizilişe dönmüştü. Bulut, yeni sezon öncesi oynanacak hazırlık maçlarında en uygun varyasyonu seçmeyi hedefliyor.

  1. 24.8.2020
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