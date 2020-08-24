Bulut en uygun sistemi arıyor!

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Erol Bulut, yeni sezon öncesi oynatacağı taktik konusunda çalışıyor. Karagümrük'e karşı önceki gün 2-2 biten hazırlık maçına 3-5-2 ile başlayan genç hoca, ikinci 45'te ise 4-4-2'lik bir dizilişe dönmüştü. Bulut, yeni sezon öncesi oynanacak hazırlık maçlarında en uygun varyasyonu seçmeyi hedefliyor.