Topuk’ta gollü prova

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük ile karşılaştı. Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Gökhan, Ozan, Gustavo, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam 11 ile maça başlayan sarı-lacivertliler, ikinci 45'te 8 değişiklik yaptı. 2-2 sona eren karşılaşmada Mert, Çubuklu ile ilk golünü atarken, Thiam da performansıyla geçer not aldı. Fenerbahçe kariyerlerine kaldıkları yerden devam eden Gökhan ve Caner, oyunun iki yönünü de kullandı.

Karşılaşma hızlı başladı. Karagümrük, 5. dakikada Ndao'nun golüyle öne geçti: 0-1. 7'de Thiam'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Ozan Tufan, eşitliği sağladı: 1-1. 47'de Ferdi'nin sağdan kestiği pasa hareketlenen Mert, gelişine bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi. 77'de hızlı gelişen Karagümrük atağında Ndao, skoru belirleyen golü attı.

KAPTANLAR GÖKHAN VE CANER

4 sezon sonra Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, Karagümrük karşılaşmasına kaptan olarak çıktı. 66. dakikada oyundan alınan tecrübeli futbolcu, kaptanlık pazubandını da Caner Erkin'e bıraktı.