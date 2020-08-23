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23 Ağustos 2020, Pazar
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Topuk’ta gollü prova

Topuk’ta gollü prova

, yenilerin de forma giydiği maçta Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Yandaş, Çubuklu ile siftah yaptı, da geçer not aldı.

Yeni sezon hazırlıklarına 'nda devam eden , hazırlık maçında 'in yeni takımı Karagümrük ile karşılaştı. Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Gökhan, Ozan, Gustavo, Caner, , Rodrigues ve 11 ile maça başlayan sarı-lacivertliler, ikinci 45'te 8 değişiklik yaptı. 2-2 sona eren karşılaşmada Mert, Çubuklu ile ilk golünü atarken, Thiam da performansıyla geçer not aldı. Fenerbahçe kariyerlerine kaldıkları yerden devam eden Gökhan ve Caner, oyunun iki yönünü de kullandı.

Karşılaşma hızlı başladı. Karagümrük, 5. dakikada Ndao'nun golüyle öne geçti: 0-1. 7'de Thiam'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren , eşitliği sağladı: 1-1. 47'de Ferdi'nin sağdan kestiği pasa hareketlenen Mert, gelişine bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi. 77'de hızlı gelişen Karagümrük atağında Ndao, skoru belirleyen golü attı.

KAPTANLAR GÖKHAN VE CANER
4 sezon sonra Fenerbahçe'ye dönen , Karagümrük karşılaşmasına kaptan olarak çıktı. 66. dakikada oyundan alınan tecrübeli futbolcu, kaptanlık pazubandını da 'e bıraktı.

  1. 23.8.2020
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