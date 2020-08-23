Topuk’ta gollü prova
Fenerbahçe, yenilerin de forma giydiği maçta Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Mert Hakan Yandaş, Çubuklu ile siftah yaptı, Thiam da geçer not aldı.
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımı Karagümrük ile karşılaştı. Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Gökhan, Ozan, Gustavo, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam 11 ile maça başlayan sarı-lacivertliler, ikinci 45'te 8 değişiklik yaptı. 2-2 sona eren karşılaşmada Mert, Çubuklu ile ilk golünü atarken, Thiam da performansıyla geçer not aldı. Fenerbahçe kariyerlerine kaldıkları yerden devam eden Gökhan ve Caner, oyunun iki yönünü de kullandı.
Karşılaşma hızlı başladı. Karagümrük, 5. dakikada Ndao'nun golüyle öne geçti: 0-1. 7'de Thiam'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Ozan Tufan, eşitliği sağladı: 1-1. 47'de Ferdi'nin sağdan kestiği pasa hareketlenen Mert, gelişine bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi. 77'de hızlı gelişen Karagümrük atağında Ndao, skoru belirleyen golü attı.
KAPTANLAR GÖKHAN VE CANER
4 sezon sonra Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, Karagümrük karşılaşmasına kaptan olarak çıktı. 66. dakikada oyundan alınan tecrübeli futbolcu, kaptanlık pazubandını da Caner Erkin'e bıraktı.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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