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23 Ağustos 2020, Pazar
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Tolga’ya 500 bin euro

Tolga’ya 500 bin euro

Sona eren sözleşmesi bir yıl daha uzatılan 'nin 'den kazanacağı ücret de belli oldu.

Sona eren sözleşmesi bir yıl daha uzatılan 'nin 'den kazanacağı ücret de belli oldu. Sarı-lacivertli formayla 3. sezona girmeye hazırlanan 28 yaşındaki orta sahanın 500 bin euro kazanacağı iddia edildi.
  1. 23.8.2020
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