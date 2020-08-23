Sosa imzaladı Veron çıldırdı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Sosa imzaladı Veron çıldırdı

imzaladı çıldırdı

Sosa imzaladı Veron çıldırdı

'nın önceki gece 'ye transferinin açıklanmasının ardından Estudiantes karıştı.

'nın önceki gece 'ye transferinin açıklanmasının ardından Estudiantes karıştı. Arjantin ekibinin başkanı , Sosa'nın kararını sosyal medyadan öğrendiklerini belirtip, "Hiçbir futbolcu dönmek zorunda değil ama bu hareketleriyle değerleri çiğnediler" sözlerini sarf etti.
  1. 23.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosa imzaladı Veron çıldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA