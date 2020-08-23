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23 Ağustos 2020, Pazar
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yola çıktı

Lemos yola çıktı

Uzun süredir temas halinde kalınan isimlerden biri olan 'ta mutlu son... Formasını giydiği 'ın yapılan görüşmelerin ardından 3 milyondan 1.5 milyon euro'ya düştüğü ve Uruguaylı stoperin F.Bahçe'ye imza atacağı öğrenildi.

Uzun süredir temas halinde kalınan isimlerden biri olan 'ta mutlu son... Formasını giydiği 'ın yapılan görüşmelerin ardından 3 milyondan 1.5 milyon euro'ya düştüğü ve Uruguaylı stoperin F.Bahçe'ye imza atacağı öğrenildi. İspanyol basını da 'ın inadından vazgeçtiğini yazarken, 24 yaşındaki oyuncunun ısrarının bu kararda etkili olduğu ifade edildi. 1.87 boyundaki stoperin pazartesi 'a geleceği, kontrollerin ardından kamp çalışmalarına katılacağı belirtildi.
  1. 23.8.2020
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