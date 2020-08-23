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23 Ağustos 2020, Pazar
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Aşk sevgi tutku

Aşk sevgi tutku

Tam 4 sezon sonra tekrar Çubuklu'yu giyen , dün basının karşısına çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, dışında kimseyle görüşmediğini söyledi.

Tam 4 sezon sonra tekrar Çubuklu'yu giyen , dün basının karşısına çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, dışında kimseyle görüşmediğini belirterek sözlerine başladı, "Başka teklif almak istemedim" dedi. Caner, 'de taraftarlarının önüne diz çökmesiyle ilgili sorunun ardından şöyle devam etti: "Kadıköy'de 3 sene üst üste geldim ve problem olmadı. Ancak son sene annem yoğun bakımdaydı ve anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Buna çok kırıldım. Çünkü F.Bahçe benim için bir sevgi, aşk, tuttuğum takım. Aklımda öyle bir hareket yapmak yoktu ama belki de ben de onları kırmak istedim. Sonuçta tekrar buluştuk. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevsin."
  1. 23.8.2020
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