Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Higuain, Mandzukic, Samuel Kalu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

TERENCE KONGOLO

Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

BAKASETAS

Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.

ENNER VALENCIA

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda forvet alernatifini arttırmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'dan sonra Enner Valencia'yı da kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe bonservisi elinde olan yıldız santrfor ile prensip anlaşmasına vardı.

LIMNIOS

Fenerbahçe'nin Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi. PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürülen sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyu alternatif olarak belirlediği kaydedildi.

GONZALO HIGUAIN

Vedat Muriqi'nin transfer olma ihtimali sarı lacivertli ekibi yeni forvet arayışına soktu. Fenerbahçe, Juventus'tan ayrılmak üzere olan Gonzalo Higuain ile temas halinde. Teknik direktör Pirlo, Gonzalo Higuain'i kadroda düşünmüyor.

MAURICIO LEMOS

Mauricio Lemos için temaslarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyasından Canarias-7, Las Palmas'ın Lemos'u 1.5 milyon Euro'ya bırakacağını belirtti.

MARCEL TISSERAND

Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.

SAMUEL KALU

Kanatlarda eksiklik yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine yeniden Samuel Kalu geldi. Fransa'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüşüyor.

MARIO MANDZUKIC

Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldızın menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

CAICEDO

Fenerbahçe, yıldız forveti Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda Lazio'dan Caicedo'yu alacak. Lazio ile pazarlıklar sürüyor.

BASTOS

Vedat Muriqi'yi 18 milyon euro artı 2 milyon euro'yu bulan bonuslarla satmayı planlayan Fenerbahçe, Bastos takviyesi için önemli mesafe kat etti. İtalyanlar ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Angolalı stoperle de 3 senelik anlaşma sağladı.