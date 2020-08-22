Son dakika: Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son dakika haberine göre sarı-lacivertli ekip tecrübeli oyuncu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini bir yıl uzattı.
Kadro kurma çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, iç transferde de imzayı attırdı. Son dakika haberine göre sarı-lacivertli ekip, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon sözleşmesi sona eren tecrübeli isim, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı terletecek.
Wolfsburg altyapısında yetişen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 maçta 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 14:37
- Son dakika: Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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