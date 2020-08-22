Son dakika: Fenerbahçe Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Kadro kurma çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, iç transferde de imzayı attırdı. Son dakika haberine göre sarı-lacivertli ekip, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

28 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon sözleşmesi sona eren tecrübeli isim, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı terletecek.

Wolfsburg altyapısında yetişen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 maçta 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.