Müjdeler olsun

F.Bahçe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği doğalgaz rezervi keşfiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Gönderide "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.