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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Müjdeler olsun

Müjdeler olsun

F.Bahçe, Başkan 'ın müjdesini verdiği doğalgaz rezervi keşfiyle ilgili paylaşım yaptı.

F.Bahçe, Başkan 'ın müjdesini verdiği doğalgaz rezervi keşfiyle ilgili paylaşım yaptı. Gönderide "'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

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  1. 22.8.2020
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