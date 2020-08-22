Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu...

Transferin en flaş ekibi olan Fenerbahçe'de dün sürpriz bir isim gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da görüşmeler yaptığı Bordeaux'lu Samuel Kalu için devreye girdiği belirtildi. Gelen haberlere göre 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Fransız ekibiyle temasa geçildi. Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonunda kiralama teklifinin yapıldığı, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin 1.76 boyundaki futbolcu için ne kadarlık bir teklif sunduğu öğrenilemedi fakat Fransız ekibinin bu kiralama opsiyonuna sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.



GELİŞİMİ İÇİN OLUMLU

Bunun sebebi olarak da oyuncunun gelişimi gösterildi. Bu iddiaya göre Bordeaux, geçen sezon 20 maçta sadece 1 gol, 1 asist üreten Kalu'nun daha skorer bir kimliğe bürünmesi ve gelişimi için daha çok forma giyeceği bir takıma göndermek istiyor. Fenerbahçe'nin, Bordeaux ile anlaşması halinde Nijeryalı oyuncuyla masaya oturacağı ifade ediliyor. Geçen sezon Muriç, bu yıl da Mert Hakan transferleri ile G.Saray'ı sollayan sarı-lacivertliler, Kalu'yu da bitirip bir çalım daha atmak amacında.

ARTILARI

+ Top sürme yeneteği iyi + Hızlı + Kolay sakatlanmıyor



EKSİLERİ

- Bitiriciliği zayıf - Pas isabeti düşük - Çabuk yoruluyor



LONJON DA YAZDI

Öte yandan Fransa'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini dile getirdi. Lonjon, haberinde Kanarya'nın, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüştüğünü belirtti, Galatasaray'ın ise yarışta olmadığını yazdı.