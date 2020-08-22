Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu...

'den 'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu...

Transferin en flaş ekibi olan 'de dün sürpriz bir isim gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertliler, için ’ya kiralama teklifi yaptı. Kulübü ‘evet’ derse Nijeryalı kanat ile masaya oturulacak. Fransızların ayrılığa sıcak bakması transferin önünü açıyor. İşte detaylar...

Transferin en flaş ekibi olan 'de dün sürpriz bir isim gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertlilerin, 'ın da görüşmeler yaptığı 'lu için devreye girdiği belirtildi. Gelen haberlere göre 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ekibiyle temasa geçildi. Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü operasyonunda kiralama teklifinin yapıldığı, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin 1.76 boyundaki futbolcu için ne kadarlık bir teklif sunduğu öğrenilemedi fakat Fransız ekibinin bu kiralama opsiyonuna sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.

GELİŞİMİ İÇİN OLUMLU
Bunun sebebi olarak da oyuncunun gelişimi gösterildi. Bu iddiaya göre Bordeaux, geçen sezon 20 maçta sadece 1 gol, 1 asist üreten Kalu'nun daha skorer bir kimliğe bürünmesi ve gelişimi için daha çok forma giyeceği bir takıma göndermek istiyor. Fenerbahçe'nin, Bordeaux ile anlaşması halinde Nijeryalı oyuncuyla masaya oturacağı ifade ediliyor. Geçen sezon Muriç, bu yıl da Mert Hakan transferleri ile G.Saray'ı sollayan sarı-lacivertliler, Kalu'yu da bitirip bir çalım daha atmak amacında.

ARTILARI
+ Top sürme yeneteği iyi + Hızlı + Kolay sakatlanmıyor

EKSİLERİ
- Bitiriciliği zayıf - Pas isabeti düşük - Çabuk yoruluyor

LONJON DA YAZDI
Öte yandan 'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini dile getirdi. Lonjon, haberinde Kanarya'nın, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüştüğünü belirtti, Galatasaray'ın ise yarışta olmadığını yazdı.

  1. 22.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA