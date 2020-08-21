Gökhan Gönül: İnşallah Beşiktaş'a gol değil goller atarım!

2016 yılında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan ve 4 sezonun ardından eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönen 35 yaşındaki Gökhan Gönül, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geri dönüşünün ardından yaşadıklarını ve birçok konuya değinen Gönül, "Fenerbahçe'ye geri dönmemde Emre Belözoğlu'nun 'Düşünür müsün?' sözü yetti." ifadelerini kullandı.

"YEN İÇİNDE KALMALI"

Geçmişi konuşmak istemediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Şu an merak edilen konuların tamamını daha sonra konuşabiliriz. Ama en azından takım üzerinde pozitif hava var, bundan ötürü şu an geçmişi konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe aleyhine hiçbir zaman konuşmadım. O dönemde Fenerbahçe internet sitesinde bir açıklama yapılmıştı: 'Kol kırılır yen içinde kalır.' diye. Evet bence de yen içinde kalmalı." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Fenerbahçe'ye döndüğü için yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Gökhan Gönül "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum, futbola yeniden başlamış gibi hissediyorum. Tekrar bu kulüp adına birçok şey yapmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe TV'ye açıklama yapmıştım. Ayrılmamla ilgili konuşulanların şu an gündem olduğunu düşündük. Bu konular daha sonra çok da derinlere girmeden konuşulabilir. Bugünkü pozitif havayı bozmak istemiyorum" dedi.

"F.BAHÇE ALEYHİNE KONUŞMADIM!"

Fenerbahçe ile yaşadığı ayrılık sonrası sarı-lacivertli kulübün aleyhine hiçbir zaman konuşmadığını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "Zamanı geldiğinde belki bir programda merak edilenleri konuşuruz. Hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmadım. O dönemde Fenerbahçe'nin internet sitesinde bir açıklama yapılmıştı ve 'Kol kırılır yen içinde kalır' denilmişti. Kol kırıldı ve yen içinde kalmalı. Aile ortamında değişen bir şey yok. Fenerbahçe'nin rakipleri ile sorun yok. Saha dışını halledersek... Zaten sorunları biliyorsunuz. "Eşim aşırı derecede Fenerbahçeli. Normal Fenerli yok, herkes hasta Fenerli. Beşiktaş maçlarına da geldiği çok oldu. Dün de 'Su akar yolunu bulur' yazmış. Beşiktaşlılar yanlış anlamasın, bu bir atasözü" dedi.

"KONTRATIMIN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Para'nın hiçbir zaman kendisi için olmadığını söyleyen Gönül, "Benim için para hiçbir zaman bir amaç olmadı. Ben şuan kontratımın ne olduğunu bile bilmiyorum. Fenerbahçe'ye geri dönmemde Emre Belözoğlu'nun 'Düşünür müsün?' sözü yetti." dedi.

Toplantının sonunda ise tecrübeli oyuncu "İnşallah Beşiktaş'a gol değil goller atarım. Allah Beşiktaş'a gol atmayı bana nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.