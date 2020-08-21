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21 Ağustos 2020, Cuma
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Ferdi: Şampiyonluğa ulaşacağız

Ferdi: Şampiyonluğa ulaşacağız

Sarı-lacivertli formayla 3. sezonuna girmeye hazırlanan , kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı.

Sarı-lacivertli formayla 3. sezonuna girmeye hazırlanan , kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı. Takıma daha fazla gol ve asist katkısı sağlamak istediğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Hedefim tabii ki bu sene çok daha fazla maç oynayabilmek olacak. İlk 11'de daha fazla süre almak istiyorum. Şampiyonluğu kazanmak istiyorsak daha çok maç kazanmalıyız. Geçen sezon birçok maça 1-0 geride başladık. Bu da bizim için zorlayıcı bir durum oldu. Bu sene daha iyi bir taktik ortaya koyup geçen seneden daha üst seviyeye çıkmak benim de kişisel hedeflerim arasında yer alıyor. Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız" dedi.
  1. 21.8.2020
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